Захарова назвала поспешным решение США увеличить стоимость виз

СЕГОДНЯ 21:08 2018-12-21T21:08:06+03:00

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Мария Захарова прокомментировала повышение сборов на оформление американских виз. Официальный представитель МИД России считает, что в США приняли поспешное решение.

«С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан», - указано в официальном комментарии представителя дипведомства.

По ее словам, американцы за оформление визы в Россию платили от 90 долларов, тогда как консульства США взимали по 160 долларов. Российская сторона уже приняла решение о снижении стоимости оформления документов. Однако в США решили поднять цены почти вдвое.

«Американские партнеры об этом прекрасно знают, но, видимо, в рамках своей общей недружественной линии решили преподнести россиянам неприятный новогодний «подарок», - сказала Захарова.

Она отметила, что на данный момент в России ситуация с выдачей американских виз катастрофическая. Официальный срок ожидания разрешения на въезд растянут до 300 дней. В результате люди просто не могут выехать в Штаты.

«Это - сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», - сказала дипломат.

Напомним, что с 1 января 2019 года для россиян подорожают туристические и деловые визы в США. Стоимость возрастет из-за введения сбора за выдачу визы

Для однократной визы сроком до одного года заплатить нужно будет сбор в $160. Сбор за многократную визу сроком до трех лет составит $143.

Общая стоимость многократной визы сроком до трех лет составит таким образом $303. Ранее стоимость однократной и многократной виз составляла $160.