Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое

20 Дек. 21:55 2018-12-20T21:55:28+03:00

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С 1 января 2019 года для россиян подорожают туристические и деловые визы в США. Об этом сообщает американское посольство.

Стоимость возрастет до $303 из-за введения сбора за выдачу визы, основанного на принципе «взаимности». Такой же сбор взимает российское посольство с граждан США.

«С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено», - указано на официальном сайте.

Для однократной визы сроком до одного года заплатить нужно будет сбор в $160. Сбор за многократную визу сроком до трех лет составит $143.

«Общая стоимость многократной визы сроком до трех лет составит таким образом $303». Ранее стоимость однократной и многократной виз составляла $160.