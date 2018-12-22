Forbes назвал Вагита Алекперова самым удачливым российским бизнесменов

СЕГОДНЯ 01:25 2018-12-22T01:39:19+03:00

Кроме главы «Лукойла», в список миллиардеров, которым повезло заработать в этом году больше других, вошли россияне Михельсон и Тимченко

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Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, которым в уходящем году удалось заработать больше, чем другим богачам. В перечень самых удачливых бизнесменов вошли и трое россиян: совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко.

Вагит Алекперов с годовым доходом в 4,6 миллиарда долларов (общее состояние по версии Forbes – 19,5 миллиарда долларов) занял третью строчку в этом рейтинге, а на первом месте традиционно самый богатый человек в мире – глава корпорации Amazon Джефф Безос, который в этом году заработал 27,9 миллиарда долларов.

Второе место досталось японцу Тадаси Янаи, основателю розничной сети Uniqlo, заработавшему за год семь миллиардов долларов.

На четвертой строчке – американский медиамагнат Руперт Мердок, ему за год удалось прибавить к своему капиталу 4,6 миллиарда долларов. Следом идут россияне – глава правления Леонид Михельсон с четырьмя миллиардами долларов за год и владелец Volga Group Геннадий Тимченко ($3,8 млрд). Замыкает пятерку самых успешных в этом году предпринимателей бывший глава Microsoft Стив Балмер ($3,4 млрд). Билл Гейтс с 2,9 миллиардами только на седьмой строчке.