Захарова: США нескоро станут «снова великими»

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-22T11:21:57+03:00

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В субботу, 22 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы национальной разведки США Дэниела Коутса, в котором тот безосновательно обвинил РФ, Китай и Иран в «попытке повлиять на выборы в американский конгресс».

Как заметила дипломат, те, кто говорит о подобном «вмешательстве», выставляют американцев «всемирным посмешищем». При этом Захарова подчеркнула, что такими методами Соединенные Штаты нескоро станут «снова великими». «Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», - написала представитель министерства иностранных дел нашей страны на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Коутс заявил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы очень хотели повлиять на общественное мнение в Штатах и, как следствие, на исход голосования 6 ноября. При этом он признал, что американская разведка не обнаружила никаких признаков «вмешательства» извне в избирательные системы США.