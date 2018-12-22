Глава нацразведки США обвинил Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы в конгресс

СЕГОДНЯ 04:23 2018-12-22T04:46:22+03:00

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Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в американский конгресс. Якобы эти Москва, Пекин и Тегеран в своих интересах очень хотели повлиять общественное мнение в Штатах и, как следствие, на исход голосования 6 ноября, но у них не получилось.

«Россия и другие страны, такие как Китай и Иран, провели мероприятия по оказанию влияния и кампании по распространению сообщений, направленные против США, для продвижения своих стратегических интересов», - цитирует его заявление The Hill.

При этом Дэниэл Коутс признал, что американская разведка не обнаружила никаких признаков «вмешательства» извне в избирательные системы США, которое могло бы «помешать голосованию или изменить итоги подсчёта голосов». Однако подчеркнул, что на его спецслужбу и него самого возложена обязанность отслеживать и оценивать не только действия и возможности иностранных государств, но и их намерения.

К слову, как писал сайт kp.ru, расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские выборы 2016 года уже обошлось Соединенным Штатам в 25 миллионов долларов. Но никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.