2018-07-05T17:48:47+03:00
Звезды

Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года

В рейтинге лучших фильмов ужасов-2018 пока 12 картин
Александра БУРОВА
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Кадр из фильма "Аннигиляция"Кадр из фильма "Аннигиляция"Фото: скрин с видео
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Американский портал Vulture составил рейтингсамых лучших хорроров, вышедших в прокат в 2018 году. В настоящий момент в предоставленном списке находится 12 строчек, но это не окончательный вариант. Он будет обновляться по мере выхода новых фильмов.

Среди самых страшных картин журналисты отметили такие, как "Реинкарнация", "Бремя", "Мохоки", "Мама и папа", "Мон мон мон монстры", "Месть", "Голодные Z" и "Паранормальное" (два последних фильма выйдут в российский прокат в ближайшее время).

Зрителям также стоит обратить внимание на "Аннигиляцию". Этот фильм о том, как может изменить жизнь многих один метеорит. После его падения вокруг маяка начала распространяться зона "мерцания" и героиням предстоит начать экспидицию в эпицентр и выяснить, что представляет из себя эта аномалия.

Ещё один интересный фильм - это "Тихое место" Джона Красински. Он о том, как семья с двумя деться вынуждена жить без единого звука, чтобы не оказаться в лапах у страшных монстров.

Кроме того, эксперты отметили фильм под названием "Истории призраков" Джереми Дайсона и Энди Наймана. Картина повествует о профессоре психологии, который в процессе своих исследований пошлучает послание с того света.

Рейтинг лучших фильмов ужасов-2018:

1) "Аннигиляция";

2) "Тихое место";

3) "Бремя";

4) "Ад";

5) "Паранормальное";

6) "Истории призраков";

7) "Реинкарнация";

8) "Мохоки";

9) "Мама и папа";

10) "Мон мон мон монстры";

11) "Голодные Z";

12) "Месть".

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