2018-12-22T12:25:06+03:00
В мире

«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции

При этом впервые активисты решили собраться в Версале
Дарья ИВАШКИНА
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«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во ФранцииФото: REUTERS
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В эту субботу, 22 декабря, движение «желтых жилетов» планирует провести шестую по счету манифестацию в крупных городах Франции.

Причем впервые активисты решили собраться в Версале. В связи с этим территория исторической резиденции французских королей в настоящее время закрыта для посетителей. А в самом Париже участники протестов намерены собраться в районе Триумфальной арки, на площади Оперы и в центре делового района Дефанс.

Стоит отметить, что для обеспечения порядка МВД Пятой республики планирует мобилизовать порядка четырех тысяч полицейских и сотрудников жандармерии. Так, только во французской столице будут дежурить около 1,2 тысячи правоохранителей, передает Agence France-Presse.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» - граждан, выступающих против повышения цен на бензин, - начались во Франции еще 17 ноября. Причем эти акции, как правило, сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

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