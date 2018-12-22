2018-12-22T12:42:58+03:00
Политика

Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей

Глава «Укрзализныця» предложил производителям в незалежной создать альтернативу импортной продукции
Дарья ИВАШКИНА
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Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастейУкраинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В субботу, 22 декабря, стало известно о том, что Украинским железным дорогам не хватает российских запчастей. Как заявил руководитель предприятия «Укрзализныця» Евгений Кравцов, его компания «остро нуждается» в замещении импортных деталей. При этом предприниматель предложил украинским производителям создать альтернативу продукции, поставляемой из РФ.

«В 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей - это 575 тысяч единиц и 1,6 миллиарда гривен (это около 60 миллионов долларов) для украинской экономики», - написала Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

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