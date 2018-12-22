В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-22T13:27:55+03:00

Аналитики пришли к выводу, что Т-14 превосходит конкурентов по всем основным показателям

Изменить размер текста: A A

Эксперты The National Interest (NI) сравнили российский танк Т-14 «Армата» с бронетехникой, которая стоит на вооружении НАТО, а именно с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams.

В результате аналитики пришли к выводу, что наша боевая машина превосходит конкурентов по таким показателям, как живучесть, огневая мощь и мобильность.

В частности, авторы опубликованной в NI статьи особо отмечают комплекс активной защиты Т-14, который ясно дает понять, насколько далеко западное танкостроение отстало в сфере применения более легких и эффективных систем защиты.

Что касается огневой мощи «Арматы», то она обеспечивается многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, которая в отличие от западных аналогов способна стрелять противотанковыми управляемыми ракетами, пишет The National Interest.

Кроме того, в материале издания говорится о том, что «Армата» имеет сравнительно небольшой вес, а улучшенная подвеска и эффективный дизельный двигатель «обеспечивают машине хороший запас хода и стратегическую мобильность».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата». Как заявили тогда члены экипажа «Абрамса», наша боевая машина в целом эффективна, но обладает рядом недостатков.