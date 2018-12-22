Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России

СЕГОДНЯ 21:38 2018-12-22T21:38:49+03:00

На втором месте в женском одиночном катании Александра Трусова, третье заняла Алена Косторная

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В женском одиночном катании на чемпионате России победила 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Серебро досталось другой юной ученице того же тренера и Аниной одногодке – Александре Трусовой, а бронзовую медаль вырвала у соперниц Алена Косторная. Лидировавшая же после короткой программы Алина Загитова заняла только пятое место, передает ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске, он завершится 23 декабря показательными выступлениями фигуристов.