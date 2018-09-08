14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила рекордный прыжок. Вы рады? А чему?

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-08T12:35:54+03:00

Саше Трусовой всего 14 лет, но в мире спорта про нее говорят давно и восторженно. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Еще одна фигуристка-ученица тренера Этери Тутбердзе удивляет мир. Александра Трусова на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе исполнила самый сложный четверной прыжок – лутц в четыре оборота. А кроме того 14-летняя девочка-вундеркинд сделала первый в истории каскад прыжков «четверной тулуп + тройной тулуп». Для фигурного катания – это как выход в открытый космос. Но смогут ли туда вслед за 14-летними детьми попасть взрослые спортсмены?

Закон тяготения

Саше Трусовой всего 14 лет, но в мире спорта про нее говорят давно и восторженно. Она родилась в Рязани, в четыре года ее отвели в фигурное катание, и за следующие десять лет Александра перевернула его на уши. Она первой стала исполнять четверные прыжки на официальных соревнованиях. На одной из тренировок перед прошлогодним финалом юниорского Гран-при Трусова прыгнула каскад из шести (!) тройных! А в марте этого года она первой вставила в свою программу сразу два прыжка в четыре оборота. Это просто космос! Кажется, рядом с ней на льду физический закон тяготения действует чуть иначе.

Гипноз судей

А судьи завороженно смотрят на то, что вытворяет Трусова. В мире фигурного катания даже ходит история, что у Александры какой-то особый, магический взгляд, которым она гипнотизирует людей, выставляющих ей оценки. В одном из интервью Саша призналась, что в этой легенде есть часть правды.

avtrusova С чемпионом Литвы и Эстонии Не могла пройти мимо. Очень классный! Желаю новых побед!

- Перед прыжками я смотрю в глаза судьям, чтобы они в ответ смотрели на меня и не могли оторваться, - рассказала Трусова.

Но разве это все секреты?

Во взрослое катание только через год?

Но свои рекорды Саша Трусова бьет только на юниорских соревнованиях. На взрослых стартах ей в этом сезоне выступать еще нельзя. Полноценный дебют в мире фигурного катания Александру ждет только через год, когда ей исполнится 15 лет. Так что настоящие битвы с Женей Медведевой и с Алиной Загитовой еще впереди. Но это не самое больше испытание, которое предстоит Трусовой. Возможно, ее ждет более страшная битва с собственным организмом.

А вы думали почему почему взрослые фигуристки не могут совершать такие же безумные прыжки, как дети? Да, вундеркинды не бояться, им сказали – они делают. Но дело не только в психологии. Главным барьером часто становится пубертат. Это слово часто ставит крест на карьерах в женском фигурном катании.

avtrusova Спасибо за ваши тёплые слова и внимание! Мне очень приятно было прочитать каждое из ваших поздравлений!

Сейчас через то же самое должна пройти чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова, что-то такое наверняка преодолевает Женя Медведева.

Что здесь не так?

Половое созревание перестраивает организмы девочек – они набирают вес, смещается центр тяжести, меняется техника, и сил не хватает, что выбросить свое изменившееся тело так высоко, и придать ему нужно вращение. Это беда женского фигурного катания – оно впадает в детство, и иногда калечит судьбы.

Сколько было примеров, как девочки, понимая что набирают вес, садились на специальные препараты, пили добавки для похудения и морили себя голодом вплоть до психических расстройств. Даже Юлия Липницкая, чемпионка Сочи-2014, прошла через это. Она тоже сначала спасала свою карьеру радикальными средствами, а потом ей пришлось лечиться от анорексии. И «девочка в красном» вынуждена была уйти из спорта в 19 лет.

Детский цирк

Саше Трусовой всего 14. Ей еще рано думать о таком будущем. Она может прыгать – она прыгает. Она хочет быть первой – она это делает. У нее есть шанс войти в историю, как первая исполнительница четверных – она пользуется им. Молодец без всякой иронии.

Но есть едва уловимое горько послевкусие. Мы восхищаемся достижениями в детском спорте, зная, что взрослые спортсмены вряд ли когда их повторят. Тогда зачем они нужны? Зачем эти детские рекорды, если они не являются подготовкой ко взрослому спорту?

Мы сделали себе детский цирк, и восхищаясь смотрим на него, понимая, что впереди, возможно, будут трагедии. Не с Сашей Трусовой, нет – очень хочется, чтобы у нее все было здорово, и через четыре года в свои 18 лет она блистала на Олимпиаде-2022. Но с другими, кто наверняка захочет потянуться за ней это вполне может произойти. Потому что бывало уже не раз и не два.

РЕАКЦИЯ

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«Четверной лутц — это очень круто. Ну, что я могу сказать. Девочка — молодец. Я ей желаю, чтобы она сохранила свои качества, прыжковые навыки до лет 17-18, чтобы к следующей Олимпиаде она подошла в такой прекрасной форме», - отметила Навка (подробности)