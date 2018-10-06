2018-10-06T20:30:03+03:00
Спорт

Фигуристка Анна Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе

На этапе Кубка России в Йошкар-Оле 14-летняя спортсменка заняла первое место [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российская фигуристка Анна ЩербаковаРоссийская фигуристка Анна ЩербаковаФото: кадр с видео
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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Выступая в субботу, 6 октября, с произвольной программой, спортсменка впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе. Причем один лутц в четыре оборота 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выполнила в каскаде с тройным тулупом.

В результате за произвольную программу она получила 159,43 балла. Таким образом, она превзошла мировой рекорд Алины Загитовой. Однако это достижение не будет признано, так как Международный союз конькобежцев не фиксирует рекорды, установленные на национальных соревнованиях.

Российская фигуристка Щербакова установила рекорд.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, первой в истории женского фигурного катания четверной лутц на соревнованиях исполнила другая ученица Тутберидзе - 14-летняя Александра Трусова.

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