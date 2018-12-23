2018-12-23T07:09:04+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 23 декабря 2018 года: облачно, снег

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Москве на 23 декабря 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптики рассказали о погоде в МосквеСиноптики рассказали о погоде в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно о том, что погода на 23 декабря 2018 года будет облачной. На протяжении практически всего дня в городе будет идти снег.

Температура воздуха остановится на показателе -5..-3 градуса, а в ночные часы опустится, но незначительно - до -7..-5. При этом снег продолжит идти даже в темное время суток.

Ветер восточного и юго-восточного направления разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то, по данным синоптиков Гидрометцентра России, оно составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эта зима с первых дней демонстрирует непостоянство: мороз сменяется оттепелью и наоборот. Так, на неделе в столице было довольно морозно, однако циклон со стороны Балтики принес в центральную часть России снегопады и потепление.

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