2018-12-23T07:53:54+03:00
Политика

Мнучин заявил, что Трамп никогда не предлагал уволить главу ФРС

Сам президент США признал, что у него нет права так поступать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Федеральной резервной системы США Джером ПауэллГлава Федеральной резервной системы США Джером ПауэллФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп никогда не выступал с предложением о снятии с должности главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Несмотря на то, что американский лидер не доволен проводимой им политикой, речи об увольнении не шло. Такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я считаю ужасным повышение ставки и сокращение портфолио ФРС на данный момент, особенно на фоне моих торговых переговоров. Однако я никогда не предлагал уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, к тому же я не считаю, что имею право это делать", - привел слова президента Мнучин в своем Twitter.

Напомним, что о намерении Трампа уволить Пауэлла сообщило агентство Bloomberg. Источники утверждали, что хозяин Белого дома несколько раз за последние дни поднимал эту тему, а советники пытались отговорить его от этого необдуманного шага.

Между тем, ранее данную информацию опровергли и в самой администрации президента. Сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь аппарата Сара Сандера ничего не слышала о таких планах главы государств.

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