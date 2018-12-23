Украинский депутат предложил создать Ставку Верховного главнокомандующего

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-23T10:30:41+03:00

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Депутат Верховной Рады Виталий Куприй предложил создать Ставку Верховного главнокомандующего Украины. Соответствующая инициатива содержится в проекте обращения к президенту страны Петру Порошенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, речь идет о документе, включающем в себя просьбу объявления войны России, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения.

По мнению депутата, этих мер недостаточно, а создание Ставки главнокомандующего позволить дать отпор "стране-агрессору". Также Куприй предлагает организовать уголовное преследование "коллаборационистов" России, которые якобы представляют угрозу для национальной безопасности Украины, и принять меры для "обеспечения энергетической независимости" государства.

Начать же, по словам нардепа, стоит с производства топлива для атомных электростанций и отключения от российской энергосистемы. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, которая была опубликована на сайте парламента незалежной.