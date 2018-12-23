Times узнала о заговоре министра обороны Великобритании против Мэй

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-23T12:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон разрабатывает план по свержению Терезы Мэй с должности премьер-министра страны. Об этом сообщил источник газеты The Times, который подслушал разговор главы ведомства с его друзьями за ужином в ресторане отеля Beaumont.

Беседа якобы состоялась вечером во вторник, 18 декабря. Уильямсон заявил о том, что хочет свергнуть не только Мэй, но и потенциальных кандидатов на ее должность, в частности, министра внутренних дел Саджида Джавида и главу МИД Джереми Ханта.

Между тем, другой источник издания, близкий к министру обороны, назвал вышеуказанное "порочащими насмешками". По его мнению, некие недоброжелатели решили развернуть "клеветническую кампанию" против Уильямсона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в парламенте Британии состоялось голосование по вопросу объявления вотума недоверия Терезе Мэй. В поддержку премьера высказались 200 депутатов, против высказались 117.