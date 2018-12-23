2018-12-23T13:52:38+03:00
Экономика

Нацбанк Белоруссии ввел новые меры по дедолларизации экономики

Ограничения коснутся операций с облигациями и расчетов между резидентами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизацииНацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизацииФото: REUTERS
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Национальный банк Белоруссии объявил о введение новых мер по дедолларизации экономики страны и либеризации валютных отношений.

Соответствующее постановление от 19 декабря было опубликовано на сайте регулятора. Данный документ вводит новые ограничения, направленные на усиление контроля за проведением банковских операций.

Так, отменяется ряд случаев, при которых разрешено использование иностранной валюты в расчетах между резидентами. Это касается, прежде всего, операций, проводимых юридическими лицами с облигациями в иностранной валюте и валютных операций между банками.

На сайте Нацбанка отмечается, что постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года, за исключением отдельным переходных положений, которые начинают действовать сразу после официального опубликования документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал неизбежным переход с доллара на расчеты в нацвалютах для России и ряда других стран.

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