Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-23T15:03:10+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России) участниками боевых действий. Таким образом, он приравнял членов ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны.

Так, Порошенко усилил социальную защиту украинских националистов. Дело в том, что участникам боевых действий в незалежной предоставляется около 20 льгот, в том числе льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте, сообщается на сайте Верховной рады.

Кстати, героизация ОУН-УПА - обычное дело для современной Украины. К примеру, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре этого года глава соседнего государства подписал закон о замене воинского приветствия на лозунг запрещенной в России Украинской повстанческой армии - «Слава Украине - героям слава».