2018-12-23T15:03:10+03:00
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны

Президент Украины предоставил членам националистических организаций около 20 льгот
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России) участниками боевых действий. Таким образом, он приравнял членов ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны.

Так, Порошенко усилил социальную защиту украинских националистов. Дело в том, что участникам боевых действий в незалежной предоставляется около 20 льгот, в том числе льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте, сообщается на сайте Верховной рады.

Кстати, героизация ОУН-УПА - обычное дело для современной Украины. К примеру, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре этого года глава соседнего государства подписал закон о замене воинского приветствия на лозунг запрещенной в России Украинской повстанческой армии - «Слава Украине - героям слава».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек
Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан
Нацбанк Белоруссии ввел новые меры по дедолларизации экономики
Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии
Вячеслав Володин возложил цветы к мавзолею Хо Ши Мина
Илон Маск назвал великолепной конструкцию российского двигателя РД-180
Times узнала о заговоре министра обороны Великобритании против Мэй
Россиянин Никита Кучеров стал лучшим игроком дня в НХЛ
Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах
Киевские власти готовят провокации против УПЦ
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек
В Сербии прошли протесты "желтых жилетов"
Украинский депутат предложил создать Ставку Верховного главнокомандующего
National Interest рассказал, где может начаться Третья мировая война
Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Президент Туркмении исполнил новогоднюю песню собственного сочинения