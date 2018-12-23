2018-12-23T15:03:07+03:00
Происшествия

В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки

На бортовой кухне произошло короткое замыкание, и пилот решил посадить лайнер в Гамбурге ради безопасности пассажиров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет экстренно сел в Гамбурге из-за сломанной кофеваркиСамолет экстренно сел в Гамбурге из-за сломанной кофеваркиФото: REUTERS
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Пассажирский самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга из-за сломавшейся на борту кофеварки.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 декабря. Лайнер, на борту которого находились 90 пассажиров, летел из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне, когда бортпроводники почувствовали запах гари в салоне.

Осмотр показал, что в установленной на кухне самолета кофеварке произошло короткое замыкание. В результате командир воздушного судна принял решение экстренно посадить лайнер в Гамбурге

По данным агентства DPA, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году вынужденную посадку совершил также самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Голландии в Испанию. Дело в том, что на борту лайнера оказался пассажир, от которого исходил невероятно зловонный запах.

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