2018-12-24T12:35:09+03:00
Общество

Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления

Смартфоны стали некорректно работать, уверяют обладатели продукции Apple по всему миру
Ася РОМАНЧУК
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Пользователи iPhone жалуются на сбой после обновления операционной системыПользователи iPhone жалуются на сбой после обновления операционной системыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пользователи продукции Apple массово сообщают о сбое в работе смартфонов после очередного обновления. Как только смартфон корректирует работу операционной система до версии 12.1.2, то начинаются сложности.

На проблемы жалуются люди из Южной Америки, Европы, Азии. Чаще других на проблемы указывают жители США и Индии. Многие россияне тоже отмечают, что смартфон перестает идентифицировать контакты, которые занесены в телефонную книгу. Номер определяется как неизвестный.

Apple выпустила обновление операционной системы iOS до версии 12.1.2 в декабре. Пока официально о сбоях в работе не сообщалось, но представители техподдержки советуют перезагрузить устройство и обновить настройки мобильного оператора, сообщает сетевое издание m24.

Ранее были названы самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Чаще других пользователи скачивали мессенджер WhatsApp. В списке лидеров можно увидеть Instagram, VK, Сбербанк Онлайн, YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao и Госуслуги.

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