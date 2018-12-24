Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-24T12:35:09+03:00

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Пользователи продукции Apple массово сообщают о сбое в работе смартфонов после очередного обновления. Как только смартфон корректирует работу операционной система до версии 12.1.2, то начинаются сложности.

На проблемы жалуются люди из Южной Америки, Европы, Азии. Чаще других на проблемы указывают жители США и Индии. Многие россияне тоже отмечают, что смартфон перестает идентифицировать контакты, которые занесены в телефонную книгу. Номер определяется как неизвестный.

Apple выпустила обновление операционной системы iOS до версии 12.1.2 в декабре. Пока официально о сбоях в работе не сообщалось, но представители техподдержки советуют перезагрузить устройство и обновить настройки мобильного оператора, сообщает сетевое издание m24.

Ранее были названы самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Чаще других пользователи скачивали мессенджер WhatsApp. В списке лидеров можно увидеть Instagram, VK, Сбербанк Онлайн, YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao и Госуслуги.