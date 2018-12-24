Валентина Матвиенко раскритиковала английское издание Times за публикацию фамилий российских журналистов

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-24T13:40:22+03:00

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Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, раскритиковала английскую газету The Sunday Times за публикацию фамилий и фотографий российских журналистов. По ее словам, Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала Russia Today.

- Мы не вводили никаких ограничительных мер в отношении средств массовой информации, но при вот таком отношении к нашему российскому СМИ, в частности RT, мы просто обязаны принять зеркальные меры, - отметила Матвиенко.

Об этом она сообщила в понедельник, 24 декабря, во время пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии верхней палаты парламента, пишет "ТАСС".

Матвиенко также отметила. что принимаемые Великобританией решения, "зашкаливают по цинизму".

- На самом деле никаких претензий к RT с точки зрения нарушения британского законодательства не предъявлено. Есть некое субъективное суждение о том, что несбалансированная идет информация, - отметила Валентина Матвиенко.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik. Издание предложило отобрать все активы Russian Today в Великобритании.