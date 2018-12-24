2018-12-24T13:32:40+03:00
Происшествия

Следователи расспросили космонавта Артемьева по делу "Союза МС-09"

В конце августа в обшивке корабля было обнаружено небольшое отверстие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Космонавт Олег АртемьевКосмонавт Олег АртемьевФото: скрин с видео
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Следователи задали несколько вопросов космонавту Олегу Артемьева по делу об обнаружении отверстия в обшивке корабля "Союз МС-09". Об этом сам мужчина рассказал во время выступления на послеполетной конференции.

"В том виде, как представляется слова допрос, конечно, такого допроса не было, пыток не было, все еще впереди. Был опрос, как действовали в ситуации, не только следственными органами, но и специалистами полета", - сообщил Артемьев.

При этом его коллега Сергей Прокопьев добавил, что его на допрос пока не вызывали, передает ТАСС.

Напомним, что именно эти два космонавта заделывали дыру, которая была обнаружена в пристыкованном к МКС "Союзе МС-09" в конце августа. Отверстие удалось найти после того, как на космической станции упало давление. Выяснилось, что воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека, которая как будто было кем-то просверлено.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские космонавты вышли за пределы станции, чтоб взять образцы микромеоритной защиты. На ней, предположительно, должны были остаться следы от сверла.

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