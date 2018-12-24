Турция вынесет вопрос об убийстве журналиста Хашкаджи на рассмотрение ООН
Анкара ведет переговоры с другими странами для вынесения вопроса об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи на повестку ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция продолжает вести всестороннее расследование убийства. Совместно с некоторыми другими странами мы продолжаем работу над тем, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня в ООН", - заявил глава турецкого МИД в эфире телеканала NTV. https://www.ntv.com.tr/
Также турецкая сторона рассчитывает, что власти Саудовской Аравии поделятся мировым сообществом результатами расследования, проводимого в королевстве.
Чавушоглу напомнил, что Эр-Рияд еще не сообщил о том, где находится тело Хашкаджи. Также он отметил, что "те, кто может ответить на вопросы следствия, сейчас находятся в Саудовской Аравии".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.