Турция вынесет вопрос об убийстве журналиста Хашкаджи на рассмотрение ООН

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-24T13:51:16+03:00

Эр-Рияд до сих пор не сообщил, где находится тело репортера

Изменить размер текста: A A

Анкара ведет переговоры с другими странами для вынесения вопроса об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи на повестку ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция продолжает вести всестороннее расследование убийства. Совместно с некоторыми другими странами мы продолжаем работу над тем, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня в ООН", - заявил глава турецкого МИД в эфире телеканала NTV. https://www.ntv.com.tr/

Также турецкая сторона рассчитывает, что власти Саудовской Аравии поделятся мировым сообществом результатами расследования, проводимого в королевстве.

Чавушоглу напомнил, что Эр-Рияд еще не сообщил о том, где находится тело Хашкаджи. Также он отметил, что "те, кто может ответить на вопросы следствия, сейчас находятся в Саудовской Аравии".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.