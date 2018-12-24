Экс-глава СВР Украины предрекает утрату документов об «украинском Крыме»

СЕГОДНЯ 22:29 2018-12-24T22:33:57+03:00

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Киев в скором времени потеряет все документы, которые свидетельствовали бы о том, что Крым украинский. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, украинским властям не стоило разрывать договор о дружбе с Россией. Маломуж считает, что при его составлении обе стороны признавали, что Крым является частью Украины.

«А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», - приводит слова экс-главы РИА Новости.

Напомним, что в начале декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Документ не будет действовать после апреля 2019 года.

В Кремле заявили, что такое решение Киева вызывает только сожаление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что этот был сделан в интересах украинцев.