Посольство России в Лондоне сожалеет об антироссийском выпаде Мэй в канун Рождества

24 Дек. 22:52 2018-12-24T22:52:30+03:00

Посольство в Лондоне сожалеет о настрое Мэй против России Фото: REUTERS

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Посольство России в Великобритании выразило сожаление из-за антироссийских настроений в рождественской речи Терезы Мэй. Дипломы заявили, что удивлены словами о «российском вторжении».

«У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было», - отметили в посольстве.

По словам диппредставительства, британское министерство обороны уже не раз заявляло о «перехвате» российских военных самолетов и кораблей. Однако каждый раз речь шла о плановых тренировочных миссиях в международном морском и воздушном пространстве, а также мирных проходах через Ла-Манш в соответствии с международным правом.

«Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», - указало посольство.

Отметим, что официально Лондон никогда не предъявлял России претензий в попытке нарушения британского суверенитета.

Напомним, что ранее в Государственной думе назвали слова Мэй о «российской угрозе» «нездоровой фантазией». Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что это попытка отвлечь внимание от реальных дел в стране.