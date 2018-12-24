В Госдуме слова Терезы Мэй о "российской угрозе" назвали "нездоровой фантазией"

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-24T14:10:49+03:00

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В Госдуме уверены, что последние высказывание, которое прозвучало из уст премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, стоит оставить без внимания. Предположения Лондона о возможном «российском вторжении» - это попытка поправить внутренние проблемы за счет Москвы.

Провокационные заявления были сделаны главой британского правительства во время рождественского послания к военнослужащим. Мэй отметила, что армия мужественно защищает страну от «российской угрозы» и в воде, и воздухе. В наступающем году, уверена, премьер, вооруженные силы не подведут.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что это попытка отвлечь внимание от реальных дел в стране.

-Адекватному человеку даже в голову не придут мысли, что Россия якобы «агрессор» по отношению к Великобритании. Это звенья одной цепочки: сначала бездоказательные обвинения в отравлении людей в Солсбери, теперь вот это», — комментирует депутат.

Российские власти должны проигнорировать данные намеки, уверен представитель Госдумы.

- Если мы будем на такие глупости отвечать, то опустимся до их уровня. Это просто нездоровая фантазия, - цитрует ФАН слова Швыткина.