В Конкурсе "Мисс Москва-2018" победила Алеся Семеренко

СЕГОДНЯ 00:15 2018-12-25T00:27:32+03:00

Финал конкурса состоялся в понедельник в Vegas City Hall [фото]

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Победительницей конкурса "Мисс Москва-2018" стала 24-летняя Алеся Семеренко. В понедельник, 24 декабря, завершился финал конкурса, после которого состоялось награждение конкурсанток.

Торжество проходило в концертном зале Vegas City Hall. Между этапами конкурса, пока девушки переодевались, для зрителей выступали звезды российской эстрады Emin, Слава, Джиган, группа "Банд'Эрос", Анна Плетнева и многие другие.

На разных этапах конкурса "Мисс Москва-2018" девушки появлялись в разных нарядахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва" проводится с 1994 года. В этом году за корону боролись 49 девушек, при этом возрастную планку увеличили с 26 до 32 лет.

Организаторы отмечают, что стать обладательницей титула может любая девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красоту.

"Мисс Москва-2018" по мнению читателей "Комсомольской правды" стала лауреатом конкурсаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября появилась новость о свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и российской красавицы Оксаны Воеводиной, которая завоевала титул "Мисс Москва-2015".