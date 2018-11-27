Малазийский король и "Мисс Москва 2015" готовятся стать родителями

Эту свадьбу не обсуждает только ленивый. Еще бы: настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Девушка из многодетной семьи, родом из Ростовской области. Сразу пошли пересуды: мол, «русская Золушка» отхватила счастливый билет, и вообще, где это у нас простые девчонки с королями знакомятся?

- Оксана модель, много работала за границей, поэтому знакомства такого уровня вполне предсказуемы, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Андреева, подруга молодой жены и директор конкурса «Краса России». - С Мухаммадом они встретились полтора года назад в Европе. Ксюша работала на часовой выставке, стояла у стенда, рекламировала продукцию. Все было очень прилично.

Эту свадьбу не обсуждает только ленивыйФото: Instagram.com

Самый насущный сейчас вопрос для молодоженов — появление на свет наследника. Хотя 49-летний правитель был женат (развелся за 10 лет до встречи с русской красавицей), детей у него пока нет.

- Молодые сейчас в Германии. Проходят медицинское обследование, готовятся стать родителями, - сообщила «КП» пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова. - Когда? Как бог даст, надеемся, все будет хорошо. По малазийским законам они уже женаты, просто торжественной церемонии еще не было. Собственно, и в России все произошло спонтанно. Оксана и Мухаммад отправились в немецкую клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском ЗАГСе они браком не сочетались, ограничились праздником.

Настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной ВоеводинойФото: instagram.com

- А зачем нужна была свадьба на Рублевке, если можно всех пригласить в малазийский дворец?

- Дело в том, что бабушка и дедушка у Оксаны уже старенькие, летать не могут (несколько лет назад в интервью девушка с гордостью рассказывала, что они у нее — донские казаки. - Прим.авт.). - Ради них все и устроили. А по возвращении из Германии в Малайзии официально проведут большое торжество. Жить молодые будут в Малайзии, надеемся, долго и счастливо.

Оксана модель, много работала за границейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679637" frameborder="0"></iframe> Первый танец короля Малайзии и «Мисс Москва 2015».

- А Оксана готова к тому, что у Мухаммада будет несколько избранниц? Или они договорились, мол, жена в семье должна быть одна?

- Мы не комментируем этот момент, но по законам Малайзии многоженство, действительно, возможно.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Была ли красавица замужем до короля?

В соцсетях обратили внимание, что в 2015 году Оксана выступала на конкурсе "Мисс Москва" под фамилией Воеводина. А сейчас, сменив веру и имя, стала официально Оксана-Рихана Горбатенко. Кажется, мы чего-то не знаем? Может, Воеводина - это фамилия бывшего мужа?

Оказалось, нет. Воеводина - девичья фамилия ее матери и теперь уже тещи короля Людмилы. Родители Оксаны и она сама официально всегда были Горбатенко. Но на конкурсе девушка представилась Воеводиной - так лучше звучит. И даже ее родители во всех интервью, связанных с "Мисс Москва" просили представлять их под этой фамилией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русский тесть малазийского короля: Если бы у меня были сомнения в порядочности Мухаммада, я бы не выдал дочь замуж!

Папа «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной дал эксклюзивное интервью «КП» (подробности)

«С какой любовью они друг на друга смотрели!»: Гостья свадьбы короля Малайзии и «Мисс Москва 2015» рассказала о банкете на Рублевке

Свадьба короля Малайзии Султана Муххамеда V и Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва – 2015», прошла 22 ноября в роскошном комплексе «Barvikha Concert Hall» на знаменитой Рублевке. 25-летняя первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере.

В роскошном зале, одна аренда которого стоила миллион рублей, собралась вся столичная элита. В числе гостей была директор конкурса «Краса России», Татьяна Андреева. Она была организатором того самого конкурса «Мисс Москва - 2015» (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

«Мисс Москва-2015»: «Первое, что сделаю утром — зайду в кондитерскую!»

Долгожданное событие для тысяч мужчин огромного мегаполиса состоялось во вторник, 9 июня, в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Выборы первой красавицы Москвы официально состоялись. Из 32 претенденток, спустя четыре часа отбора, на финальной церемонии конкурса громогласная владелица театра (которая теперь еще и депутат московской думы, о чем пару раз не забыла упомянуть, - ред.) назвала имя 22-летней студентки Оксаны Воеводиной (подробности)

КСТАТИ

«Могла и плеткой по попе получить»: Молодая жена короля Малайзии выросла в строгой казачьей семье

Оксана Воеводина с детства изучала языки и мечтала стать моделью (подробности)