2018-12-25T01:07:47+03:00
Политика

Трамп: Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии

Президент отметил, что США избавлены от необходимости финансировать мирный процесс в Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Власти Саудовской Аравии выделят необходимые суммы на восстановление Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что ближневосточное королевство сделает это вместо Соединенных Штатов.

"Саудовская Аравия согласна выделить средства, необходимые на восстановление Сирии вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не замечательно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не великая страна США, которая находится в пяти тысячах миль. Спасибо Саудовской Аравии!", - написал он в понедельник в своем микроблоге Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря стало известно о выводе войск Вооруженных сил США с территории северо-восточной Сирии. При этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

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