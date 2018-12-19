2018-12-19T18:11:27+03:00
Политика

Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии

Президент США сообщил, что это было единственной целью нахождения американских войск в республике
Алена Басавина
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Трамп заявил об изгнании террористов из СирииТрамп заявил об изгнании террористов из СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд трамп объявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Такое заявление американский лидер сделал на своей странице в Twitter.

«Мы победили ИГ* в Сирии, единственная причина, по которой мы находились там во время президентства Трампа», - написал политик.

Отметим, что ранее стало известно о выводе войск Вооруженных сил США с территории северо-восточной Сирии. По данным издания The Wall Street Journal, представители американского командования уже проинформировали часть союзных группировок, действующих в регионе, о своих намерениях.

Военнослужащие США действовали под эгидой международной коалиции, созданной для борьбы с терроризмом на территории Ирака и Сирии.

Отмечается, что такое решение было принято после переговоров Дональда Трампа со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

*Исламское государство (ИГ) - организация, запрещенная на территории России.

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