Арестованный в Керченском проливе моряк написал письмо из СИЗО

СЕГОДНЯ 02:02 2018-12-25T02:06:51+03:00

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Журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин сообщила, что получила письмо от одного из арестованных в Керченском проливе моряков. Ей написал самый молодой из задержанных военнослужащих ВСУ Андрей Эйдер.

Моряк рассказал о том, в каких условиях его содержат в СИЗО "Матросской тишины". Турчин опубликовала сканер письма на своей странице в Facebook.

"Условия...Можно сказать, нормально. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже", — написал Эйдер на русском языке.

Он также сообщает, что его раны затягиваются, он уже свободно передвигается, хоть и хромает, трудно только по лестнице вверх подниматься. Моряк говорит, что "идет на поправку" и мечтает до конца января 2019 года вернуться домой.

"Надеюсь на скорейшее политическое решение. Пока времени прошло относительно немного… Всех с наступающими праздниками. Верните нас домой!", - попросил молодой человек.

Напомним, утром 25 ноября два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России, направившись в сторону Керченского пролива. Их экипажи не отреагировали на требования российских пограничников и совершили опасные маневры. В итоге корабли были заблокированы, а команды арестованы.