2018-12-25T06:05:51+03:00
Общество

Марию Бутину администрация тюрьмы отказалась переводить из изолятора

Российские дипломаты навестят обвиняемую 26 декабря
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Россиянка Мария Бутина, несмотря на свое согласие на сделку со следствием, остается в одиночной камере изолятора. Об этом сообщил отец арестованной в США студентки Валерий Бутин.

Он рассказал, что его дочь находится в изоляторе уже 30 дней, и ей продлили пребывание до 26 декабря. Причем никаких объяснений по этому поводу администрация тюрьмы не дала.

"До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", - сказал Бутин интервью "Известиям".

Как передает ТАСС, в консульском отделе посольства РФ в США известно о продлении изоляции Марии. Российские дипломаты уже запланировали ее посещение на 26 декабря.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 декабря 29-летняя россиянка признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Её доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 года. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах.

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