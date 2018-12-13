Арестованная в США Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием

29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал CNN. Сегодня обвиняемую доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 года.

Перед тем, как спросить россиянку о признании вины, федеральный судья Таня Сью Чуткан задала ей ряд вопросов, чтобы убедиться, что Бутина находится в здравом уме. В то же время судья отвергла ходатайство адвоката россиянки, что ее тюремное заключение и невыносимые условия содержания могли повлиять на ее волю и способность адекватно принимать решения.

- У нее все хорошо и она компетентна, - заявила Чуткан.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, власти США задержали Марию Бутину в июле. Ее обвиняют в том, что она, находясь в Штатах по студенческой визе, тайно работала на российское правительство. По данным следствия, россиянка якобы лоббировала интересы России через различные американские организации, в том числе Национальную стрелковую ассоциацию. Кроме того, ей вменяли в вину, что она вступила в сговор с высокопоставленным политиком, который проходит в расследовании под кодовым именем «американец №1». Якобы через него Бутина пыталась установить «неофициальный канал связи» между республиканцами и Москвой. Как предполагают СМИ, речь идет о 56-летнем политтехнологе Поле Эриксоне. Пола и Марию связывали не только деловые, но и личные отношения.

СДЕЛКА СО СЛЕДСТВИЕМ

Длительное время россиянка отрицала все обвинения. Однако 10 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Бутина якобы согласилась признать себя виновной в том, что «она действовала в США под руководством российского официального лица и стремилась установить неофициальные связи с лицами, которые имеют власть и влияние на политику в США». Утверждалось, что девушка подписала соглашение 8 декабря. Благодаря этому она сможет получить более мягкий приговор - пять лет тюрьмы вместо пятнадцати и штраф в размере $250 тысяч. Возможно, по истечении срока заключения Бутина будет депортирована в Россию. Причем, по словам судьи, решение о депортации будет принимать не суд, а другие ведомства.

Пока судья Чуткан не стала назначать дату вынесения приговора. Следующее заседание состоится 19 февраля.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Когда стало известно об аресте Марии Бутиной, российские дипломаты отправились навестить ее в тюрьму и на протяжении всего заключения принимали активное участие в судьбе россиянки. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием дела Бутиной в США.

- Мария Бутина - молодая женщина. Она является представителем настоящего гражданского общества и не занималась ничем предосудительным, - сказала Захарова.

Она отметила, что дело против Бутиной носит политический характер.

- Мы вновь требуем от Вашингтона соблюдения законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы, - заявила Захарова.

В среду, 12 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал преследование властями США 29-летней россиянки.

- А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто ничего не знает о ней. Единственное, где о ней кто-то что-то знает, — это в Совете Федерации, - заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор ОЛЕВИЧ, американист-политолог:

«Надо организовать обмен заключенными»

- Американский "закон Фара", который контролирует деятельность так называемых иностранных агентов, распространяется не только на юридические лица, но и на простых граждан. Он так сформулирован, чтобы надзорные органы США могли подвести под этот закон практически любого человека, который занимается публичной дипломатией и при этом не находится в постоянном контакте со специальными американскими службами и минюстом США.

О деятельности Бутиной американским властям было давно известно. Она училась в университете в Вашингтоне, имела широкий круг знакомств. Кроме того, она давала показания перед комитетом Конгресса США и ответила на все вопросы. Но арестовали ее не тогда, а на фоне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ее задержание преследовало несколько целей. Во-первых, создать отрицательный фон в США во время встречи и после нее - мол, Трамп встречается с Путиным в то время, когда Россия проводит некую разведывательную деятельность в США, нанося ущерб американской политике. Во-вторых, связать российскую деятельность в США с Ассоциацией владельцев стрелкового оружия (это одна из сильнейших лоббистских организаций, которая близка к Республиканской партии и поддерживает Трампа).

Бутиной в рамках тех статей, которые ей изначально вменялись, грозило до 15 лет заключения. В течение нескольких месяцев она находилась под сильным прессингом американских спецслужб и тюремщиков. В этих условиях ей была предложена сделка с правосудием. В конце концов она пошла на нее. Сегодня суд утвердил положение этой сделки и обязательства сторон. Теперь американская сторона будут использовать это признание, как свидетельство того, что были какие-то попытки России вмешаться во внутренние дела США. Для этого, собственно, и было нужно это признание, для этого на Бутину оказывалось давление.

Бутина - не единственная россиянка, которая находится в американских тюрьмах. Эти люди сидят по сфабрикованным, политическим делам. В свете того, что произошло с Марией Бутиной, необходимо работать над системой обмена заключенными между РФ и США.

То, что Мария пошла на сделку со следствием, было ожидаемо. Подавляющее большинство (90%) дел в США заканчивается подобным образом. Сама система так устроена, что прокуратуре выгодно не доводить дело до суда. С одной стороны, следствие сильно давит на подозреваемого, с другой - дает понять, что на суде защита подозреваемого ничего не сможет противопоставить обвинению.

Срок, который Бутина получит в итоге, будет значительно меньше, чем был установлен изначально. Американская пенитенциарная система предполагает выход по УДО и другие формы уменьшения наказания в тех случаях, когда тюремные власти считают, что заключенные этого достойны. В этом случае, это будет чисто политическое решение. Но Россия в данный момент должна организовать обмен: чтобы ни Мария Бутина, ни другие российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, не сидели там годами.

РЕАКЦИЯ

В Госдуме считают, что Бутину сломали

Признание Марии Бутиной своей вины по одному из пунктов обвинения в Госдуме сочли результатом невыносимых условий в тюрьме. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая Мария Бутина: арестованная в США русская «шпионка» виделась с Дональдом Трампом

Американская пресса цитирует министерство юстиции:

«Работала по указанию высокопоставленного чиновника в российском правительстве», «агента России в США», «влияние в американской политике с целью продвижения интересов Российской Федерации». (подробности)