2018-12-25T06:49:07+03:00
Политика

Белый дом: Трамп готов встретиться с Эрдоганом в 2019 году

В администрации президента США отметили, что пока не планируют переговоры с главой Турции
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп готов провести двусторонние переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил 24 декабря заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Однако он уточнил, что администрация американского лидера не предпринимает пока конкретных шагов по организации такой встречи.

"Ничего конкретного мы сейчас не планируем. Однако президент открыт к возможной встрече в будущем", - цитирует его слова агентство Reuters.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что во время телефонного разговора, который состоялся в минувшее воскресенье, 23 декабря, Трамп и Эрдоган договорились, что не допустят "образования вакуума" в двусторонних отношениях их стран. Кроме того турецкий лидер пригласил американского коллегу посетить Турцию в 2019 году.

Как рассказывал сайт kp.ru, Трамп в своем твиттере написал, что Эрдоган в телефонной беседе пообещал ему искоренить остатки террористической ячейки в Сирии после вывода американских войск.

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