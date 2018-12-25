2018-12-25T10:36:03+03:00
В мире

В Ираке Рождество объявили официальным праздником

В стране проживает около 300 тысяч христиан
Сакина НУРИЕВА
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В Ресублике Ирак Рождество объявили официальным праздникомВ Ресублике Ирак Рождество объявили официальным праздникомФото: REUTERS
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Правительство Ирака утвердило Рождество как официальный праздник в стране. Об этом заявил кабинет министров.

"Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует (Рождество - ред.) во всем мире", - сказано на сайте правительства в Twitter.

По сообщениям местных СМИ, в этом году иракские христиане будут праздновать Рождество впервые в тех районах, которые ранее находились под контролем террористической организации "Исламское Государство" (запрещенная на территории РФ).

До того, как США не начали военную кампанию в Ираке, численность христианского населения в стране достигала 1,5 млн человек, в настоящее время эта цифра уменьшилась до 300 тысяч.

Телеканал Al-Arabia сообщил, что 10 декабря Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский Луис Рафаэль I Сако обратились с просьбой к главе Совета представителей (парламента) Мухаммеду аль-Хальбуси признать Рождество официальным выходным днем в Иракской Республике.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 декабря весь католический мир отмечает Рождество Христово. Свой главный праздник отпразднуют также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных церквей, следующих Григорианскому календарю. В этот же день праздник отмечают и иракские христиане.

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