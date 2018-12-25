2018-12-25T05:36:20+03:00
Общество

Католики всего мира отмечают Рождество

В Ватикане папа римский провел праздничное богослужение [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Папа римский Франциск проводит торжественное богослужение в РождествоПапа римский Франциск проводит торжественное богослужение в РождествоФото: REUTERS
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Сегодня 25 декабря, католический мир отмечает Рождество Христово. Свой главный праздник отпразднуют также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных церквей, следующих Григорианскому календарю.

В ночь на вторник папа римский Франциск возглавил праздничное торжественное богослужение, которое проходило в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Его транслировали в прямом эфире телекомпании всего мира.

Рождественская служба в Ватикане.Католики всего мира готовятся отмечать Рождество Христово. Папа римский Франциск в эти минуты проводит рождественскую мессу. Смотрите прямую трансляцию из собора Святого Петра в Ватикане.

В связи с проведением торжеств в Ватикане усилены меры безопасности. Всех, кто хотел попасть на площадь, тщательно досматривали. В рождественский полдень (14:00 мск) понтифик выступит с традиционным рождественским посланием "Граду и миру" (Urbi et orbi).

Праздничные мессы по случаю Рождества состоялись и во всех католических храмах России. В Москве главные торжества прошли в костеле на Малой Грузинской, где служба традиционно идет на двух языках — русском и польском. Также в столице в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии службу возглавил ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци, передает ТАСС.

Возле католических храмов и внутри них будут установлены вертепы, куда с наступлением Рождества будут вложены символические фигурки Христа. По случаю праздника в храмах пройдут концерты органной музыки, а возле святынь будут организованы ярмарки.

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