Спецслужбы проводят следственные действия в отношении фанатов ЦСКА

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-25T10:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники московских правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении болельщиков футбольного клуба ЦСКА. По данным источника, обыски начались еще в понедельник, 24 декабря, и продолжают до сих пор.

"Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника агентства.

Источник не стал уточнять, с чем связаны обыски. Также неизвестно имели ли место задержания. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале ноября несколько десятков фанатов клуба ЦСКА пытались затеять массовую драку с итальянскими болельщиками перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". Конфликт действительно возник - молодые люди даже разбили пару окон в соседних домах, но быстро сошел на нет. О пострадавших не сообщалось. Правда полицейские все же задержали нескольких особо агрессивных фанатов.