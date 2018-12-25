2018-12-25T11:16:12+03:00
Происшествия

Летевший на Гавайи самолет вернулся в Канаду из-за технических проблем

На полпути до места назначения пилот обнаружил неполадки в системе гидравлики лайнера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следовавший из Ванкувера на гавайский остров Мауи пассажирский самолет авиакомпании Air Canada был вынужден вернуться в аэропортСледовавший из Ванкувера на гавайский остров Мауи пассажирский самолет авиакомпании Air Canada был вынужден вернуться в аэропортФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada, следовавший из Канады на остров Мауи в американском штате Гавайи, вынужден был вернуться в аэропорт Ванкувера из-за технических неполадок.

Уже на полпути к месту назначения пилот обнаружил проблему в системе гидравлики и принял решение развернуть лайнер. Известно, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились 167 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Самолет без проблем вернулся в канадский аэропорт, где пассажиров пересадили на другой самолет. Правда, по данным телеканала CTV, из-за всей этой ситуации люди потеряли около 15 часов своего времени.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря еще один самолет был вынужден совершить вынужденную посадку из-за технического сбоя в Китае. Во время полета сработала система, реагирующая на падение давления, в результате из специальных отсеков повыпадали кислородные маски.

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