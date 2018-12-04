2018-12-04T09:17:57+03:00
В мире

Пассажирский самолет экстренно сел в Китае из-за неисправности

Во время полета в салоне произошел выброс кислородных масок
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет китайской авиакомпании China EasternСамолет китайской авиакомпании China EasternФото: REUTERS
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Во вторник, 4 декабря, самолет китайской авиакомпании China Eastern, выполнявший внутренний рейс из Циндао в Гуанчжоу, совершил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан. Как выяснилось, командир экипажа принял решение прервать полет из-за технического сбоя на борту.

При этом в своем аккаунте в социальной сети Weibo перевозчик уточнил, что во время полета неожиданно сработала система, реагирующая на падение давления, в результате чего из специальных отсеков выпали кислородные маски. Однако в авиакомпании заверили, что разгерметизации салона не было. Между тем капитан воздушного судна решил приземлиться в ближайшем аэропорту «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Посадка прошла успешно. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года экипаж пассажирского Boeing 737, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, также был вынужден совершить экстренную посадку. Правда, тогда виной всему стала собака, которая открыла багажный отсек лайнера на высоте четыре тысячи метров.

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