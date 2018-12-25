В ООН призвали расследовать смерть девочки-мигрантки на границе с США

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-25T11:37:18+03:00

Семилетняя уроженка Гватемалы умерла от обезвоживания спустя восемь часов после заключения ее вместе с отцом под стражу

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Соединенные Штаты должны провести тщательное расследование гибели семилетней девочки-мигрантки из Гватемалы Жаклин Амеи Кааль, которая умерла во время пребывания под опекой американских властей. С таким призывом выступил спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

По его мнению, сейчас родственникам ребенка необходимо предоставить юридического представителя и провести судебные слушания на языке, который они понимают. Также Моралес настаивает на полном запрете ареста детей-мигрантов.

"Как неоднократно подчеркивали организации ООН по правам человека, задержание детей на основании их миграционного статуса — нарушение международного права", — цитирует спецдокладчика Reuters.

Моралес подчеркнул, что ранее уже дважды просил разрешить ему въезд США, чтобы получить возможность лично участвовать в разбирательстве, однако ответа так и не последовало.

Между тем, напомним, что маленькая Маклин Амеи Кааль скончалась 6 декабря в штате Нью-Мексико. Девочка незаконно пересекла американскую границу со своим отцом и была помещена под стражу. Через восемь часов после этого у нее начались судороги, поднялась высокая температура. Выяснилось, что ребенок не ел и не пил несколько дней. В результате Маклин умерла от септического шока и обезвоживания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ООН неоднократно обвиняла США в нарушении прав детей мигрантов. Сейчас все несовершеннолетние, которые незаконно пересекают границу США, помещаются под присмотр управления по переселению беженцев, которое в праве отправить их к родственникам или в приют. Из-за такой практики многие дети пропадают без вести. Сейчас их насчитывается порядка 1,5 тысячи.