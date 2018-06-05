2018-06-05T16:10:42+03:00
В мире

ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов

В организации призвали американские власти не разделять семьи беженцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дети мигрантов часто пропадают без вести в СШАДети мигрантов часто пропадают без вести в СШАФото: REUTERS
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Организация Объединенных Наций обвинила Соединенные Штаты в нарушении прав детей в районе южной границы страны и призвала американские власти отказаться от практики разделения семей нелегальных мигрантов.

"США должны перестать считать преступлением то, что в лучшем случае можно назвать административным правонарушением. Речь идет о нелегальном въезде или пребывании в США", — сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Она напомнила, что Штаты являются единственной в мире страной, которая отказалась ратифицировать Конвенцию ООН по правам ребенка, и теперь многие беженцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые ищут помощи у международного сообщества, сталкиваются с политикой "нулевой толерантности" американских властей.

Так, при незаконном въезде на территорию США взрослых мигрантов передают в руки федеральных маршалов, а затем направляют в суд. Их дети же в это время находятся под присмотром управления по переселению беженцев, которое в праве отправить их к американским родственникам или в приют, передает Reuters.

Стоит отметить, что, по данным CNN, из-за подобной практики многие несовершеннолетние мигранты пропадают без вести. Сейчас таких детей около 1,5 тысячи.

Ранее сайт kp.ru неоднократно писал о жесткой позиции президента США Дональда Трампа относительно проблемы беженцев. Например, глава государства называл таких людей "животными", а страны, из которых они приехали - "грязными дырами".

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