Трамп украл Рождество: Президент США рассказал семилетнему мальчику, что Санта-Клауса не существует

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-25T12:07:27+03:00

Позже СМИ обвинили президента США в том, что он испортил ребенку праздник

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В понедельник, 24 декабря, Дональд Трамп и его супруга Меланья приняли участие в ежегодном рождественском мерпориятии. Супруги решили помочь Объединенному командованию аэрокосмической обороны Северной Америки отвечать на звонки американских детей, которые хотели знать о местонахождении Санта-Клауса, развозящего на своих санях подарки.

Во время одного из звонков Трамп намекнул семилетнему мальчику по имени Коулман, что Санта-Клауса не существует.

- Алло, это Коулман? Счастливого Рождества! Как дела? Сколько тебе лет? Ты все еще веришь в Санта-Клауса?, - удивленно спросил мальчика президент США.

На этот вопрос Трамп получил утвердительный ответ и намекнул ребенку, что никакого Санта-Клауса не существует.

- Я имею в виду, что верить в Санту в семь лет - это уже предел, не правда ли? Ладно, хорошо тебе провести время!, - сказал Коулману Трамп.

Эти фразы, которые сразу же разошлись по американским СМИ, вызвали бурную реакцию у американцев. Они заявили, что президент США испортил ребенку праздник и вопрос, который он задал Коулману, был очень странным, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ruисал о том, что Дональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджета. Президент США отменил семейную поездку во Флориду.