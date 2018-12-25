Эксперт прокомментировал возможный отказ Украины от транзита российского газа

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-25T12:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос транзита российского газа европейским потребителям сегодня перешел из плоскости бизнеса в зону политики. Глава Украины Петр Порошенко предпринимает различные попытки обострить отношения с Москвой и не исключено, считают эксперты, что рано или поздно он пожертвует транзитом российского газа.

- Это будет сделано для того, чтобы сохранить благосклонность Вашингтона, который признает выборы на Украине законными и демократическими или их отмену — обоснованной, — считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Решение Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в пользу «Нафтогаза», и так поставило «Газпром» в заведомо невыгодные условия. Транзит о сих пор существует только благодаря позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время визита в Украину она обещала приложить усилия, чтобы сохранить поставки газа в Европу через территорию Незалежной.

Если в конечном счете между «Нафтогазом» и «Газпромом» не будет подписано мировое соглашение, которое устроит обе стороны, то, скорее всего, России придется опираться на свои северные мощности. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что трехсторонние переговоры по продлению контракта о транзите российского газа в Европу через Украину были перенесены с декабря на январь. При этом министр отметил, что транзит будет сохранен только на выгодных условиях.

- Даже если договориться не удастся, то ЕС ничего не заметит. Поставки будут выполнены в полном объеме. Европейский потребитель не привык мерзнуть зимой и останавливать производство из-за перебоев. Для европейцев важно стабильное выполнение контракта. А «Нафтогаз», так и будет вести себя, как ему вздумается, потому что у него непритязательные потребители. Еще бывший премьер Арсений Яценюк провозгласил Украину аграрной державой. Если предприятия встанут, то это не будет противоречить экономической доктрине страны», — цитирует Колташова ФАН.