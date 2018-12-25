Россия гарантирует поставки газа в Европу даже без договоренности в Украиной
Россия обеспечит поставки газа по долгосрочным контрактам европейским партнерам даже, если в следующем году не удастся договориться с властями Украины по транзиту топлива . Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом", - подтвердил он в интервью газете "Коммерсантъ"
Министр отметил, что конструктивному диалогу с Украиной мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" и постоянные попытки украинской стороны взыскать с российской компании денежные средства и имущество.