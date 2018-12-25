2018-12-25T12:50:05+03:00
Авто

Компания Hyundai отзывает новые кроссоверы Santa Fe

Всего производителю будут возвращены 557 автомобилей
Ася РОМАНЧУК
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Все неисправности, которые обнаружены в авто, производитель обещает устранить за свой счетВсе неисправности, которые обнаружены в авто, производитель обещает устранить за свой счетФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Компания Hyundai заявила об отзыве новых кроссоверов Santa Fe. Причиной стали проблемы с подушками безопасности. На автомобилях есть «вероятность повреждения материала подушки безопасности при ее раскрытии». Производитель отметил, что наличие таких неприятностей может привести к проблемам у тех авто, в комплектации которых имеется панорамная крыша.

Речь идет о всех машинах, проданных с 1 сентября по 25 декабря 2018 года. Владельцам не стоит переживать, для них все технические работы будут выполнены бесплатно, производитель берет траты на себя. В качестве компенсации на машины установят дополнительное защитное покрытие на крепления шторки безопасности, сообщает сайт «Свободная пресса».

Ранее тольяттинский автогигант АВТОВАЗ сообщил о технической неисправности более 41,5 тысячи машин «Лада Веста». В связи с этим отзывают автомобили, проданные с июля 2017 года. «Весты» будут ремонтировать за счет АВТОВАЗа, сообщает сайт kp.ru.

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