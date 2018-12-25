Верховный суд разрешил использовать "шпионскую" технику в личных целях

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-25T13:40:43+03:00

Теперь с помощью устройств для скрытного получения информации можно обеспечивать собственную безопасность, а также следить за животными

Изменить размер текста: A A

Верховный суд России постановил, что граждане не могут быть привлечены к уголовной ответственности за приобретение и использование "шпионской" техники в случае, если это делалось для обеспечения собственной безопасности, безопасности близких или несовершеннолетних лиц, а также в целях слежения за животными и сохранности имущества.

При этом смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и другие подобные гаджеты не попадают под определение специальных технических средств, предназначенных для скрытного получения информации. Исключением являются лишь те устройства, в которые функция слежения была добавлена путем доработки и программирования.

Также, по данным "Интерфакса", в ходе пленума ВС, состоявшегося во вторник. 25 декабря, был наложен запрет на привлечение к ответственности лиц, купивших "шпионские" средства через интернет в условиях неосведомленности об их предназначении.

Сайт kp.ru писал о том, что только за последние шесть месяцев по статье о незаконном обороте специальной техники были осуждены 86 человек, оправдали лишь одного. Верховный суд же указал на то, что граждан не стоит называть в случае, если они не используют устройства в качестве "средств посягательства на конституционные права".