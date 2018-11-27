ВС предложил не наказывать людей за покупку «шпионских» устройств для себя

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-27T12:46:38+03:00

Верховный Суд России предложил не наказывать людей за покупку «шпионских» устройств для себя. Фото: REUTERS

За шесть месяцев месяцев по статье 138.1 осудили 86 человек

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Верховный суд постановил не наказывать людей, купивших «шпионские» гаджеты случайно или для личной безопасности. Такое решение было принято из-за многочисленных уголовных дел по данному вопросу.

Речь идет о статье 138.1 Уголовного кодекса — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», за нарушение которой грозит до четырех лет лишения свободы.

Проект постановления указывает на то, что сам по себе факт незаконного оборота не может указывать на вину человека, если он без умысла купил подобные технические средства. Это касается тех, кто приобрел в интернете гаджет, «рекламируемый как устройство бытового назначения», и при этом «добросовестно заблуждался относительно его фактического предназначения».

Под статью также не попадают граждане, которым подобные устройства понадобились для личной безопасности: например, чтобы следить за домом, квартирой, безопасностью своих родных или за животными.

Верховный суд полагает, что квалификация по статье 138.1 УК РФ является ошибочной, если покупатели не используют «шпионские» устройства как «средства посягательства на конституционные права граждан».

По данным статистики Судебного департамента при Верховном суде, только за первые шесть месяцев по статье 138.1 осудили 86 человек, оправдали одного. Дела в отношении 50 человек прекращены в ходе следствия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что верховный суд России разрешил изымать единственное жилье должников.