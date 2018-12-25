Эрдоган планирует в скором времени встретиться с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам после выступления в парламенте.
"Сегодня-завтра [турецкая] делегация посетит Москву, после этого я также проведу переговоры с Путиным", - заявил Эрдоган.
Президент Турции ответил журналистам, что "с большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу".
В Кремле, однако, опровергли слова турецкого лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина встречи с Эрдоганом в ближайшие дни пока нет.
"Нет, пока в графике таких договоренностей нет", - сказал представитель Кремля.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию для переговоров относительно вывода войск США из Сирии.