Глава МИД Турции посетит Россию для обсуждения вывода войск США из Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию для переговоров относительно вывода войск США из Сирии.
"Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]", - цитирует министра газета Haberturk.
При этом, о дата его визита не сообщается.
Чавушоглу также сообщил, что "Турция и США договорились завершить реализацию дорожной карты по [сирийскому] Манбиджу до вывода американских войск из Сирии".
Анкара также считает, что "если Франция захочет сохранить военное присутствие в Сирии для защиты террористов из СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"], то это не пойдет на пользу ни Франции, ни самим СНС".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Турции объявили об "интенсивной подготовке" к операции в Сирии. Это было первое официальное заявление Анкары после решения США вывести войска из Сирии.