2018-12-25T11:32:52+03:00
В мире

Глава МИД Турции посетит Россию для обсуждения вывода войск США из Сирии

Анкара и Вашингтон согласовали завершение реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Россию для обсуждения вывода войск США из СирииГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Россию для обсуждения вывода войск США из СирииФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию для переговоров относительно вывода войск США из Сирии.

"Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]", - цитирует министра газета Haberturk.

При этом, о дата его визита не сообщается.

Чавушоглу также сообщил, что "Турция и США договорились завершить реализацию дорожной карты по [сирийскому] Манбиджу до вывода американских войск из Сирии".

Анкара также считает, что "если Франция захочет сохранить военное присутствие в Сирии для защиты террористов из СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"], то это не пойдет на пользу ни Франции, ни самим СНС".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Турции объявили об "интенсивной подготовке" к операции в Сирии. Это было первое официальное заявление Анкары после решения США вывести войска из Сирии.

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