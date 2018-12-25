Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-25T14:22:18+03:00

Пресс-секретарь президента России считает, что нет сомнений в союзнических отношениях двух стран

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Россию и Белоруссию бесспорно связывают только особые союзнические отношения. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с этим пресс-секретарь президента России попросил журналистов не вырывать слова из контекста во время встречи двух лидеров в Москве. Он добавил, что «вряд ли найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами».

Напомним, что 25 декабря глава Белоруссии совершит рабочий визит в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудят итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, актуальные задачи двустороннего взаимодействия в дальнейшей перспективе.

Кроме того, Лукашенко и Путин рассмотрят развитие взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере. Ранее проведение переговоров подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.